Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı

15.06.2022 17:34
Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı

Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı 5 yer arasında gösterilen ve Sakarya'da olduğu iddia edilen Azem köyü ara ara gündem olmaya devam ediyor. Şu ana kadar kimsenin tek girmeye cesaret edemediği köyün hikayesini bilmeyen çok kişi var.

Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o yerlerden biri de Sakarya'da olduğu iddia edilen Azem Köyü.

117 HANE BOŞALTILDI

Medyabar'ın haberine göre 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinî varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada 'savunucu' anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir.

Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı

ZAMAN ZAMAN GÜNDEM OLUYOR

Sakarya'nın hangi ilçesinde yaşandığı bile belli olmayan bu hikaye zaman zaman sosyal medya ve ekşi sözlükte gündeme geliyor.

TEK BAŞINA KİMSE GİREMEDİ

Köyle ilgili bir diğer dikkat çeken bilgi ise şu ana kadar kimsenin tek başına girmeye cesaret edememiş olması. Ayrıca köyün yerini bilenler de kimsenin gitmemesi için saklıyor.

YORUMLAR
500
Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi

Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:50:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en ürkütücü bölgesi 'Azem köyü'ne henüz tek başına girmeye kimsenin cesareti olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement