Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz - Son Dakika
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Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz

23.04.2022 18:48

Türkiye'nin kuzey doğusundaki sınır ili Ardahan'ın Çamlıçatak Köyü’nde okula 5 kilometre yürüyerek gidip gelen Saltaş kardeşler, okuldan sonra tarlada çalışıp hayvanlara bakarak ailelerine yardım ediyor. 13 yaşındaki Mert Saltaş, hayat pahalılığından yakınarak “Görüyorsunuz traktörü, mazot pahalı. Ekip biçemiyor insanlar. Mazot 25 milyon litresi. Ben olsam fiyatı düşürürdüm, millete destek verirdim” dedi.

DİLAN KUTLU

Türkiye'nin kuzey doğusundaki sınır ili Ardahan'ın Çamlıçatak Köyü'nde okula 5 kilometre yürüyerek gidip gelen Saltaş kardeşler, okuldan sonra tarlada çalışıp hayvanlara bakarak ailelerine yardım ediyor. 13 yaşındaki Mert Saltaş, hayat pahalılığından yakınarak "Görüyorsunuz traktörü, mazot pahalı. Ekip biçemiyor insanlar. Mazot 25 milyon litresi. Ben olsam fiyatı düşürürdüm, millete destek verirdim" dedi.

Türkiye'nin en uzak köylerinden Ardahan'ın Çamlıçatak Köyü'nde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okuldaki kutlamanın ardından tarlada ailelerine yardım edip ahırdaki hayvanlara bakarak geçirdi.

Ardahan'a 19 kilometre uzaklıktaki Çamlıçatak Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Dilan Saltaş, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kardeşlerinin ve diğer köy çocuklarının yaşamlarından bir kesiti görüntüleyerek ANKA Haber Ajansı ile paylaştı. Köye 5 kilometre uzaklıktaki okullarına yürüyerek gidip gelen çocuklar, 23 Nisan'da hayallerini anlattı.

"MAZOT 25 MİLYON LİTRESİ, BEN OLSAM FİYATI DÜŞÜRÜRDÜM"

Dilan'ın konuştuğu 13 yaşındaki kardeşi Mert Saltaş, babası traktör ile tarla sürerken tarımda artan girdi fiyatlarından yakındı. Büyüyünce Cumhurbaşkanı olmak istediğini anlatan Mert, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz traktörü, mazot pahalı. Ekip biçemiyor insanlar. Mazot 25 milyon litresi. Ben olsam fiyatı düşürürdüm, millete destek verirdim."

"HAYVANLARIN İÇİNDEN ÇIKIP ÖDEVLERİMİZİ YAPAMIYORUZ Kİ"

Köyde yaşamanın ve okumanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Mert, "Ailemize yardım ediyoruz. Okuldan geliyoruz, geliyoruz gelmesine de hayvanların içinden çıkıp ödevlerimizi yapamıyoruz ki" diye dert yandı.

"SAMAN PAHALI, OT PAHALI, YEM PAHALI"

13 yaşındaki Mert, köyde yaşayanların ekonomik durumunu "Millet beş tane hayvana baksa yani yetişemiyor, saman pahalı, ot pahalı, yem pahalı. Buzağı büyütme yemi 310 milyon lira olmuş. Zaten danayı satsak o kadar etmez" sözleriyle özetledi.

"BÜYÜYÜNCE CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

En büyük hayalini "Büyüyünce Cumhurbaşkanı olmak istiyorum" diye anlatan Mert Saltaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizden istediğim mazotu biraz düşürtmeniz. Çiftçiye destek çıkmanız" dedi.

Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz
Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz
Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz
Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz

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Afrikalı çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı Afrikalı çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı Nilüfer'de 23 Nisan Sevinci Nilüfer'de 23 Nisan Sevinci

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin En Uzak Köylerinden Çamlıçatak'ta Çocuklar Dertli: Okula 5 Kilometre Yürüyoruz, Dönüşte Tarla ve Ahırda Ailemize Yardım Ediyoruz - Son Dakika
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