Türkiye'nin en uzun 4. köprüsünde inşaat sürüyor - Son Dakika

Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma Bakanlığına devredilen ve 700 milyon TL kaynak aktarılan eski adıyla 'Devlet Bahçeli' yeni adıyla '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapımı hız kesmeden devam ediyor. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, günde 60 bin aracın geçeceği köprünün 2022'nin sonunda tamamlanacağını söyledi.

Adana'da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen bin 800 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında atıldı. O tarihten sonra 2019 yılına kadar köprünün ancak üçte biri tamamlanabildi. 2019 yerel seçimlerinde Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar döneminde, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek, projeye ara verildi.

ERDOĞAN 2020'DE KAYNAK AKTARIMINI ONAYLADI

Köprüyü mevcut haliyle devralan Ulaştırma Bakanlığına 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı. Ayrıca Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin talebiyle köprünün isminin '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirildiğini duyurdu. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı.

Seyhan Nehri üzerinde, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştirecek, bin 800 metre uzunluğundaki köprünün inşaatıysa hız kesmeden devam ediyor.

İHA, KÖPRÜ İNŞAATINI DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülenen inşaatta, köprü ayaklarının yükselmeye devam ettiği görüldü. 2022'nin sonunda tamamlanması beklenen köprüde bazı bölümlerde beton bloklarda yerleştirilmeye başlandı.

"EKİM 2020'DEN BU YANA İNŞAAT HIZ KAZANDI"

İHA'ya konuşan Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, köprünün 492 milyon TL'ye ihale edildiğini söyleyerek, "20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla köprüyü devralacak Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bu Adana'mızda sevinçle karşılandı. Çünkü bu hükumetimizin Adana'ya tek kalemde vermiş olduğu desteklerden bir tanesiydi. Rekabet koşulları fazlasıyla sağlanıp 700 milyon liralık proje 492 milyon TL'ye önemli firmalardan birisi tarafından alındı. Ekim 2020'den bu yana projemiz hız kazandı" diye konuştu.

"ADANA TRAFİĞİNİN BELİ KIRILACAK"

Köprünün kent trafiği için elzem hale geldiğini kaydeden Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Köprünün taahhüdü üstlenen firmanın da süresinden önce bitireceğine inanmaktayız. Bildiğiniz üzere bu köprü Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü olacak. Günde 60 bin araç geçecek. Adana Şehir Hastanesinden dolayı bu bölgede çok yoğun bir trafik oluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Adana trafiğinin beli kırılacak. Burada Adana Büyükşehir Belediyesine de çok iş düşmekte. Köprü giriş ve çıkışlarında karşılaşılacak trafik sorunuyla ilgili ön çalışma yapması gerekiyor. Bunu da belediyemizin en hızlı şekilde yapacağına inanmaktayız."

Öte yandan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, firmanın taaddüdün 2023'ün Ocak ayında biteceğini ancak köprünün 2022'nin sonuna doğru tamamlanacağını öngördüğünü söyledi.

KÖPRÜ HAKKINDA

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 24 ayak bulunacak. Köprüde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılacak. Nehir üzerinde geçen bölüm ise 900 metreden oluşacak.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)