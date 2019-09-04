Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor

2 saat önce

Türkiye'nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere'deki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye'nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor, System.String[]

Türkiye'nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere'deki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.


Uzundere İlçesinde yer alan Pirinkayalar mevkiinde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam teras turistlerin ilgi odağı oldu.


Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 300 ila 600 arası, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.


Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, tamamlandığında daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Ülkemizin çok önemli turizm destinasyon merkezlerinden birisiyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Tortum Gölü üzeri. Çok güzel bir tesis inşa ettik. Erzurum Artvin arası çok iyi bir teras kurduk. Tamamen tamamlamadık ama şu anda oldukça fazla ziyaretçimiz var. Tamamlandığında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Aslında emsali Türkiye'de bir kaç tane var. Türkiye'de ki örneklerin en uzun olanı burası. Adrenalin tutkunları için önemli bir mekan. Tortum gölü kano ve yelken için uygun bir alan. Buraya gelen ziyaretçilerimiz yakın zamanda farklı spor aktivitelerini de yapacaklar. Tortum şelalesi ve Tortum Gölüyle burayı turizm açısından önemli bir mekan haline getireceğiz" dedi. - ERZURUM

Uzundere, Türkiye, Tortum, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Çekya Başbakanı Babis: Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]