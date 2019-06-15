Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkı açıldı
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Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkı açıldı

2 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlere ve çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük dağ kızağını hizmete açtık. Sırada Cumhuriyet Kulesi var. Orada da çocuklarımız için uzay terasımız olacak" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlere ve çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük dağ kızağını hizmete açtık. Sırada Cumhuriyet Kulesi var. Orada da çocuklarımız için uzay terasımız olacak" dedi.
Keçiören Belediyesinin desteğiyle Kartaltepe mesire alanına kurulan 1 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkı, Altınok'un katıldığı törenle hizmete açıldı.
Törende bir konuşma yapan Altınok, Keçiören'i daha yeşil hale getireceklerini söyledi. Altınok, büyükler için spor, çocuklar için de oyun alanları, havuzlar, yaz okulları yapacaklarını belirterek, mevcut Deniz Dünyası akvaryumunun da tamirattan sonra yeniden hizmete gireceğini bildirdi.
Cumhuriyet Kulesi projesinin 1 buçuk yıl içinde bitirileceğini sözlerine ekleyen Altınok, burada gençler ve çocuklar için uzay terası olacağını kaydetti. Altınok, Türkiye'nin geleceğinin gençler ve çocuklar olduğunu vurguladı.
Kızağın bugün çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet vereceğini ifade eden Altınok, Tesisin İşletmecisi ve Genel Müdürü Ervin Arap'a "Bayramlarda kızak başarılı çocuklara bedava olsun" dedi.
Açılışın ardından Altınok ve Arap kızağa binerek tur attı.
Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkı açıldı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Keçiören, Türkiye, Güncel
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