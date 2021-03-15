BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti

15.03.2021 08:36

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret ettiBİNGÖL'de, 178 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Hesarek Kayak Merkezi'nde, 1200 metre telesiyej, 1100 metre teleski ve 200 metrelik baby lift pistleriyle kayak severlere hizmet veriliyor.

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti

BİNGÖL'de, 178 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Hesarek Kayak Merkezi'nde, 1200 metre telesiyej, 1100 metre teleski ve 200 metrelik baby lift pistleriyle kayak severlere hizmet veriliyor. Pandemiye rağmen bu sezon 20 bin kişinin ziyaret ettiği Haserek Kayak Merkezi İşletme Müdürü Aydın Bor, Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı geçmiş dönemlere oranla biraz sakin geçiyor ancak buna rağmen yine de ilgi çok" dedi.

Bingöl merkeze 35 kilometre mesafede olan ve 178 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Hesarek Kayak Merkezi'nde 1200 metre telesiyej, 1100 metre teleski ve 200 metrelik baby lift pistleri ile kısa süre önce açılan kayak sezonuyla kayak severler ağırlanmaya devam ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı merkezde özellikle çevre illerden gelenler yoğunlukta olurken, yurt dışından gelen kayak severler de uzun kayak pisti nedeniyle Hesarek'i tercih etmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıllara oranla düşüş yaşanan merkezde, hafta sonları yüzde 90 doluluğa ulaşılıyor.

Hesarek Kayak Merkezi İşletme Müdürü Aydın Bor, Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olduklarını belirterek, 20 Ocak'tan itibaren kayak merkezini 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bor, "Tesisimizde teleski, telesiyej ve baby lift hizmetleri veriyoruz. Pandemiden dolayı geçmiş dönemlere oranla biraz sakin geçiyor. Bu yıl 20 Ocak'ta tesisimiz açıldı. 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 20 bin kişiye yakın ziyaretçimiz hem kayak yapmaya hem de piknik yapmaya gelenler oldu. Özellikle çevre illerden çok sayıda gelenler oluyor. Mardin, Batman, Diyarbakır ve Elazığ illerinden gelen ziyaretçilerimiz çok oldu. Tabii pandemi süreci olduğundan dolayı ve kısıtlamaların getirdiği önlemler nedeniyle ziyaretçi sayılarımız geçen yıllara nazaran düşüşler yaşandı. Jandarma ve güvenlik güçlerinin pandemi nedeniyle yapılan kontrollerde çok şükür herhangi bir aksaklık yaşamadık her şey çok güzel geçti kısmet olursa bu yılki Hesarek sezonunu haftaya kapatacağız" dedi.

BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti

Kayak Merkezi, Türkiye, Bingöl, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Hesarek'i 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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