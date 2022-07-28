Muğla denizleri hayalet ağlardan kurtarılıyor - Son Dakika
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Muğla denizleri hayalet ağlardan kurtarılıyor

28.07.2022 16:53
Muğla denizleri hayalet ağlardan kurtarılıyor

Türkiye'nin en uzun kıyısını sahip Muğla'da deniz canlılarına büyük zarar veren 'Hayalet Ağ'lar temizleniyor.

Türkiye'nin en uzun kıyısını sahip Muğla'da deniz canlılarına büyük zarar veren 'Hayalet Ağ'lar temizleniyor. İlk çalışması 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" Muğla'da da uygulanıyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak temizleme çalışmalarına paralel olarak yürütülen çeşitli etkinliklerle toplumdaki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak açıklamasında; Bodrum, Marmaris ve Datça Kıyılarında 2014, 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüş olan bu projenin, 2022 yılının hemen başında yeniden başlatıldığını belirtti. Saylak, Marmaris'te Mart, Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarında dört etap halinde ve toplam 12 gün süren çalışmalar tamamlandığını ve toplam 83 m3 hayalet ağ denizden çıkarıldığını ifade etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak; "Projenin önemli bir çıktısı olarak yapılan temizleme çalışmaları sonucunda bu malzemelerin verdiği birincil zarar önlendi. Kayıtlar titizlikle tutuluyor ve kayıp av araçları ile ilgili hatırı sayılır bir veri tabanı da oluşturuldu. Bu veriler ışığında proje çalışmalarımıza Bodrum ilçemizde de devam edeceğiz. Bu çerçevede Bodrum İlçemizin Torba, Türkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak bölgelerinde tespit çalışmaları yürütülmekte olup 2022 yılı Ekim ve Kasım aylarında su altı temizliğinin gerçekleştirilmesi planlanmaktayız" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

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Kaynak: İHA

Marmaris, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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