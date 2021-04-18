Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı

18.04.2021 08:52

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındıBATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2 Köprüsü, hizmete alındı.

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2 Köprüsü, hizmete alındı. Köprünün açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz gösterdiği büyüme performansıyla durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirmektedir. Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla doğu-batı, kuzey-güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan, 1001 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü, hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile açılışını yaptığı köprü için düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

'YILLIK 29 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE EDECEĞİZ'

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Dicle Nehri üzerine inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü'nün, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, ülkenin en uzun köprüleri arasında olduğunu söyledi. Hasankeyf-2 Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf elde edileceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her proje çevresel sonuçları açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf-2 Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde, atmosfere 3 bin 895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimizin dört bir yanında her gün bir başka eserimizi imar ediyor, aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz. 19 yıl önce Türkiye'nin her yönüyle yeniden inşası için başlattığınız kutlu yürüyüş, bugün ülkemize dünya ölçeğinde tartışılmaz bir güç kazandırmıştır. Ülkemiz gösterdiği büyüme performansıyla durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirmektedir. Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla doğu-batı, kuzey-güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır. Bugün de bir başka eserle Batman'da, kıymetli vatandaşlarımızın huzurundayız. Batman-Hasankeyf-Gercüş- Midyat Yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şeklide sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü yöre halkımızın daha tasarruflu daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz."

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı
Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı
Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı
Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı - Son Dakika


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