Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak

06.03.2021 12:00

Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak Lavanta Selendi'ye renk katıp, turizme katkı sağlayacak Manisa'nın Selendi ilçesinde turizm potansiyelini artıracak 'Yol boyu lavanta' projesi ile 16 kilometrelik yolun her iki tarafında da lavanta dikimleri yapılacak Projenin hem ilçe...

Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak

Lavanta Selendi'ye renk katıp, turizme katkı sağlayacak

Manisa'nın Selendi ilçesinde turizm potansiyelini artıracak 'Yol boyu lavanta' projesi ile 16 kilometrelik yolun her iki tarafında da lavanta dikimleri yapılacak

Projenin hem ilçe turizmine hem de ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması planlanan 'Yol boyu lavanta' projesi için geri sayım başladı. Selendi Gönüllüleri Platformu tarafından hayata geçirilecek olan proje ile İzmir- Ankara yol ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometrelik yolun her iki tarafına lavanta ekimleri gerçekleştirilecek. Lavantaların hem ilçeye turizm hem de ekonomik anlamda katkı sağlaması bekleniyor.

Selendi Gönülleri Platformu'nun hayata geçirmeye çalıştığı, Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması hedeflenen 'Yol boyu lavanta' projesi sayesinde Selendi'nin turizm potansiyelini artıracak ve turizmde bir marka haline gelmesini sağlayacak. Projenin ayrıca erozyona da faydası olacağı düşünülüyor.

İzmir-Ankara Karayolu ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometre yol boyunca gerçekleştirilecek olan proje sayesinde, Selendi'ye hem daha fazla ziyaretçi gelmesi hem de turizme katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin uzun lavanta yolunun yapılacağı ilçenin adının da proje sayesinde daha çok duyurulması hedefleniyor.

Türkiye de ilk defa uygulanacak olan proje sayesinde 16 kilometrelik yol boyunca en geç 3 sene sonra yetişecek olan lavantalardan bölgedeki çiftçiler de lavantaya zarar vermeden anaç gövdeden çelik alarak tarlalarına dikip, kendi lavanta tarlalarını oluşturma imkanını da sunacak. Böylece Selendili üreticilerin daha fazla para kazanmasının da önü açılmış olacak. Bölgede arıcılık ile uğraşan halkın arılarının verimini arttıracak olan lavanta sayesinde yine dolaylı olarak bölge halkı daha fazla kazanç sağlayacak. Lavanta tarlalarından elde edilen lavanta ballarının da ilçenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak.

"Türkiye'de ilk olacak proje"

Konuyla ilgili açıklama yapan projenin mimarlarından olan Selendi Gönüllüleri Platformu yöneticisi Dr. Şaban Gürcan, "İlçemize ve doğaya nasıl bir güzellik katabiliriz diye düşündük ve Türkiye'de hiç olmayan yol boyu lavanta projesine başladık. İzmir Ankara karayolu ayrımından ilçemize kadar olan 16 kilometrelik bölümde yol kenarlarına sağlı sollu lavantalarla donatarak insanların içinden geçerken mutluluk duyacağı lavanta kokularının olduğu bir ortam sağlamak istedik. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de böyle bir proje yok. Türkiye'de ilk olacak proje. Üstelik bundan sonra diğer yerlere de model olabilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Lavanta bitkisi susuz tarımda çok önemli. Su kıtlığının yaşandığı şu günlerde suyu tüketmeyen su aramayan bitkilere de önem verilmesi gerekiyor. Bu lavantalar erozyonla da çok önemli bir bitki. Yol kenarlarında bulunan şarampollere de toprak akımını engelleyerek karayollarına da büyük tasarruf sağlamış olacak. Belki de bu projeyi karayolları başka yerlerde kullanarak Türkiye geneline yayılmasını sağlayacaktır. Bu sayede ülkemize de bir katkısı olmuş olur. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Prosedürler devam ediyor. Proje gerçekleştiğinde yolarımız lavanta ile süslenecek, bu konuda yardımları bekliyoruz. Dikerken de katkı bekliyoruz." dedi.

Projeye gönüllüler destek veriyor

Selendi'nin turizmden hiç katkı alamadığına da dikkat çeken Dr. Gürcan, "İlçemiz turizminden katkı alamıyor. Bu proje sayesinde turizme de katkı olacağını düşünüyoruz. İzmir-Ankara yolundan geçen herkesin bu yol dikkatini çekeceği ve bu yolda mutlaka seyahat etmesi bu yolu takip ederek ilçemize gelip ekonomik olarak katkı sağlayacak olup burada bir turizm patlaması olup ilçemizin turizmle tanışmasını sağlayacaktır. Halkımızdan beklenen ise Selendi Lavanta Yolu Projesi için maliyetinin de altında bir fiyata anlaşma yapılan ve açıklanan tanesi KDV ve ulaşım dahil 1 TL olan lavanta fidesinden doğaya katkı, ölmüşlerinize hayır, sevdikleriniz, aileniz, arkadaşınız veya kurumunuz adına anlaşma yapılan fide üreticisi Hicran Kılıç adına "TR47 0001 0005 6253 0610 4550 10" IBAN numaralı Selendi Ziraat Bankası Şubesi hesabına gönlünüzden geçen istediğiniz bir tutarı göndererek bağışlara destek olmasıdır. Daha güzel bir Selendi ve daha güzel bir doğa için çalışan, uğraşan, yorulan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada projenin başlaması için onay beklediklerini kaydeden Dr. Gürcan yolun belli bir kısmına deneme amaçlı olarak lavanta fideleri diktiklerini ifade etti.

Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak
Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak
Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak
Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak
Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak
Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak

Selendi, Türkiye, Lavanta, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun lavanta yolu Manisa'da yapılacak - Son Dakika


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