Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı

09.03.2021 10:34

- Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı Manisa'nın Selendi ilçesinde 16 kilometrelik lavanta yolunda ilk fideler dikilmeye başlandı 'Yol boyu lavanta' projesi kapsamında ilk lavantalar 3.

- Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 16 kilometrelik lavanta yolunda ilk fideler dikilmeye başlandı

'Yol boyu lavanta' projesi kapsamında ilk lavantalar 3. cemrenin toprağa düştüğü gün ekildi

Lavanta ekimine katılan gönüllü vatandaşlar gökyüzüne mor balonlar salarak projenin başlamasını kutladı

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması planlanan 'Yol boyu lavanta' projesi kapsamında lavantalar 3. cemrenin toprağa düştüğü gün toprakla buluştu. Toprakla ilk lavanta fidelerini buluşturan vatandaşlar gökyüzüne mor balonlar salarak projenin başlamasını kutladı.

Selendi Gönüllüleri Platformu tarafından hayata geçirilen proje ile İzmir- Ankara yol ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometrelik yolun her iki tarafına lavanta ekimleri İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım'ın da katıldığı organizasyon ile yapıldı. Fidelerin dikiminin ardından Kaymakam Yıldırım ve protokol üyeleri lavantanın rengi olan mor balonları gökyüzüne salarak renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal medya üzerinden oluşturulan Selendi Gönülleri Platformu'nun hayata geçirdiği Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması hedeflenen 'Yol boyu lavanta' projesi sayesinde Selendi'nin turizm potansiyelini artıracak ve turizmde bir marka haline gelmesini sağlayacak. Projenin ayrıca erozyona da faydası olacağı düşünülüyor. İzmir-Ankara Karayolu ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometre yol boyunca gerçekleştirilecek olan proje sayesinde, Selendi'ye hem daha fazla ziyaretçi gelmesi hem de turizme katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin en uzun lavanta yolunun yapılacağı ilçenin adının da proje sayesinde daha çok duyurulması beklenirken Türkiye de ilk defa uygulanacak olan proje sayesinde 16 kilometrelik yol boyunca yetişecek olan lavantalardan bölgedeki çiftçiler de lavantaya zarar vermeden anaç gövdeden çelik alarak tarlalarına dikip, kendi lavanta tarlalarını oluşturma imkanını da sunacak. Böylece Selendili üreticilerin daha fazla para kazanmasının da önü açılmış olacak. Bölgede arıcılık ile uğraşan halkın arılarının verimini arttıracak olan lavanta sayesinde yine dolaylı olarak bölge halkı daha fazla kazanç sağlayacak. Lavantalardan elde edilen polenlerden oluşacak ballardan ilçenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak.

Türkiye'de ilk proje

Konuyla ilgili açıklama yapan projenin mimarlarından olan Selendi Gönüllüleri Platformunun mimarı Dr. Şaban Gürcan, "İlçemize ve doğaya nasıl bir güzellik katabiliriz diye düşündük ve Türkiye'de hiç olmayan yol boyu lavanta projesine başladık. İzmir Ankara karayolu ayrımından ilçemize kadar olan 16 kilometrelik bölümde yol kenarlarına sağlı sollu lavantalarla donatarak insanların içinden geçerken mutluluk duyacağı lavanta kokularının olduğu bir ortam sağlamak istedik. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de böyle bir proje yok. Türkiye'de ilk olacak proje. Üstelik bundan sonra diğer yerlere de model olabilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu lavantalar erozyonla da çok önemli bir bitki. Yol kenarlarında bulunan şarampollere de toprak akımını engelleyerek karayollarına da büyük tasarruf sağlamış olacak. Belki de bu projeyi karayolları başka yerlerde kullanarak Türkiye geneline yayılmasını sağlayacaktır. Bu sayede ülkemize de bir katkısı olmuş olur." dedi.

Selendi'nin turizmden yıllardır hiç katkı alamadığına da dikkat çeken Dr. Gürcan, "İlçemiz turizminden katkı alamıyor. Bu proje sayesinde turizme de katkı olacağını düşünüyoruz. İzmir-Ankara yolundan geçen herkesin bu yol dikkatini çekeceği ve bu yolda mutlaka seyahat etmesi bu yolu takip ederek ilçemize gelip ekonomik olarak katkı sağlayacak olup burada bir turizm patlaması olup ilçemizin turizmle tanışmasını sağlayacaktır dedi. Daha güzel bir Selendi ve daha güzel bir doğa için çalışan, uğraşan, yorulan herkese teşekkür ediyorum diyen, Gürcan, ilk olarak yolun belli bir kısmına deneme amaçlı olarak lavanta fideleri dikmelerinin ardından özel olarak aldığımız lavanta fidelerini cemrenin toprağa düşmesinin ardından toprakla buluşturduk, 2 veya 3 yıl sonra bu lavantalar büyüdüğünde ilçemiz girişi mor renklerle boyanacak." dedi.

Dr. Gürcan projeye destek veren bölge milletvekillerine, İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım'a, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, karayolları yetkililerine, kurum amirlerine, oda başkanlarına, Selendi halkına ve Selendi gönüllülerine ve vaktinin çoğunu bu proje için ayıran yönetim ve organizasyon kurulu üyelerine teşekkür etti.

Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı
Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı

Hisarcık, Selendi, Lavanta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun lavanta yolunda dikim başladı - Son Dakika


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