Kızılırmak'ın son halini görmek için Çanakkale 'den memleketi Sivas 'a geldiğini belirten Ersin Gin, "Baharda Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü - Son Dakika

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