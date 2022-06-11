Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü - Son Dakika
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü

11.06.2022 15:47

Sivas'ta kuruma noktasına gelip gri renge bürünen Kızılırmak, yağışların ardından ismini taşıdığı kızıl rengine geri döndü.

Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen Kızılırmak, sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak, etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı.

"İSMİNİ ALDIĞI ORJİNAL HALİNİ GÖRDÜK"

Kızılırmak'ın son halini görmek için Çanakkale'den memleketi Sivas'a geldiğini belirten Ersin Gin, "Baharda Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu.

İşte Kızılırmak'tan kareler;

Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü
Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü
Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü
Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü
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Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü - Son Dakika

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