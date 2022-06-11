Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen Kızılırmak, sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak, etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı.
Kızılırmak'ın son halini görmek için Çanakkale'den memleketi Sivas'a geldiğini belirten Ersin Gin, "Baharda Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu.
İşte Kızılırmak'tan kareler;
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü - Son Dakika