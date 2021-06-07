Türkiye'nin en uzun nehrinde toplu balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ediyor.

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak'ta yaklaşık bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Irmağın Sivas Merkeze bağlı Damlacık köyü yakınından geçen bölümünde gerçekleşen ölümler, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Meydana gelen ölümlerde balıkların, nehirde bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlemlendi.

Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten Mert Varol, "Şu an Sivas damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak'ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya bir kıyıda ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan. Yetkililerden bu pis koku ve balık ölümleriyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz. Balıklar gerçekten çok kötü durumda telef olmuşlar pis koku yayıyorlar ve pis bir görüntü oluşturuyorlar buraya gelen vatandaşlar için. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

(Mustafa Koçyiğit - Volkan Kaplan/İHA)