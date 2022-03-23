Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti - Son Dakika
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Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti

23.03.2022 14:04

Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda.

Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti

İSTANBUL Büyükçekmece Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yapı Fuarı'nda sergilenen 7 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun "pivot" kapısı, görenleri şaşırttı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken kapı, güvenliği ve bir çocuğun bile açabileceği kadar hafifliğiyle de dikkat çekti.

Büyükçekmece Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi 23 - 26 Mart tarihleri arasında Yapı Fuarı "Turkey Buıld"a ev sahipliği yapıyor. Fuara katılan onlarca firma, yerli ve yabancı misafirlerine ürünlerini tanıtma imkanı buldu. Etkinlikte dikkat çeken stantlar arasında Türkiye'nin 'en uzun' kapısının tanıtıldığı 'Pivot Door' firması da yer aldı. 7 metre uzunluğundaki 'pivot' yani menteşesiz sitemle üretilen Türkiye'nin en en uzun kapısı yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Akıllı kilit sistemli ve hırsızlığa karşı dayanıklı da olarak gösterilen kapı aynı zamanda bir çocuğun rahatça iterek açabileceği kadar da kullanışlı olarak tanıtıldı.

Firma yetkilisi Murat Bakkal, pivot sisteminin eski çağlardan bu yana kullanıldığını ifade ederek, " Büyük kapıların açılmasına olanak sağlar. Biz bunu giriş kapılarına entegre ettik. Türkiye'de bunu uygulamaktayız. Kapının aşağısında ve yukarısında bulunan pivot menteşeler sayesinde çok ağır kapıları çok kolay şekilde açıp kullanıma olanak sağlayan bir sistem. Güvenliği konusunda ise kullandığımız çerçeve sistemi sayesinde amatör denemeler ve kilide erişimi kısıtlamaktadır bu sistem. Şu anda dünyanın 30 ülkesinde aktif olarak kullanılmakta. Büyük kapılar daha çok gücü yansıttığı için genelde firmalar ve kişisel kullanım alanlarında giriş kapısı olarak tercih ediliyor.

Kapının yapımındaki çıkış noktasının güvenlik amaçlı olduğunu ifade eden Bakkal, "Bizim bu yola çıkış fikrimiz tamamen güvenlikti tamamen. Evin en önemli noktası kapıdır. Bu kapı sisteminde diğer sistemlerden ziyade güvenliği arttırdığı için fikir buradan çıktı. Sonra neden bunu daha çok geliştirmeyelim diye düşündük. Bu menteşe bu olanağı sağlıyor. Biz de bu konu da hem güvenliği artırarak dünya çapında birinci kalite ürünler kullanarak en güvenli sistem de bunu ülkemizde yapmaktayız" diye konuştu.

Öğrencilerin şaşkınlığı kamerada

Fuar alanını gezenler arasında yapı bölümü okuyan öğrenciler de yer aldı. Öğrenciler arasında yaşayan Kadir Cangül, " Bayağı büyük ilk defa böyle bir şey görüyorum çok şaşırdım. Heyecan verici. İnşaat okuduğum için benim için önemli" şeklinde konuştu.

Fuar alanını gezen öğrencilerden Ömer Ertakuş ise, " Yapan ustanın eline sağlık. Boyum 1 metre 60 santim. Kapı 7 metre. Akıllı sistem de güzel hırsızların açamayacağı bir kapı" dedi.

Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti
Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti
Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti

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Büyükçekmece, Türkiye, Turkey, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti - Son Dakika


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