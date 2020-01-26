Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

46 dakika önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı.

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı. Bu yıl hikaye dalında düzenlenecek olan yarışmanın konu başlığı 'Geçmiş Zaman Aynasında Bursa' olarak belirlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmangazi Belediyesi, Edebiyat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:27 
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