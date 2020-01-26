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Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı
46 dakika önce
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:27
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