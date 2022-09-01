29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı

01.09.2022 17:26
29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı

Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan "29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması"na başvurular başladı.

Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan "29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması"na başvurular başladı.

Yarışmanın düzenleyicisi ve Halıcı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29'uncusunu gerçekleştirecekleri yarışmanın bu yılki temasını "Yunus Emre" olarak belirlediklerini söyledi.

Yarışmanın, müzikal kalite açısından Türkiye'nin en önemli ve uzun soluklu yarışmalarından biri olduğunu aktaran Halıcı, "Yarışmanın tüm aşamaları elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Yarışmacılar başvurularını videoya kaydedilmiş eserlerle internet üzerinden yapmaktadır." dedi.

Halıcı, şöyle devam etti:

"Bu sene yarışmacılardan bestelerini oluştururken sevginin ve hoşgörünün savunucusu, unutulmaz halk şairimiz Yunus Emre'nin duygu ve düşüncelerinden esinlenmeleri beklenmektedir. Genç yaratıcılara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunan yarışma tüm katılımcılara açık ve ücretsizdir. Yarışmaya katılacak eserlerin sözsüz olması akustik/elektronik bir çalgı veya insan sesi kullanılması gerekiyor. Besteciler sözsüz ve özgün üretimlerini görüntülü olarak kaydedecekler ve 14 Kasım'a kadar internet üzerinden ulaştırabilecekler. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira verilecek. Finale kalan 10 esere de çeşitli yazılım ürünleri hediye edilecek."

Emrehan Halıcı, Garo Mafyan'ın başkanı olduğu yarışma jürisinde İzzet Öz, Şeref Oğuz, Hakan Özer, Borga Parlar, Mehmet Okonşar, Artun Ertürk, Yavuz Durak, Rahmi Aktepe ve Özge Fışkın'ın yer aldığını bildirdi.

Yarışmanın finali sanal ödül töreni ile 16 Aralık 2022'de yapılacak.

YORUMLAR
500
CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta 'açım' demesine tahammül edemeyen bir iktidar CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta 'açım' demesine tahammül edemeyen bir iktidar TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde mahkumlara af çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde mahkumlara af çağrısını yineledi
Kaynak: AA

Emrehan Halıcı, Yunus Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: 29. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement