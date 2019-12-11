Türkiye'nin en yaşlı fıstık ağaçları Kilis'te bulundu - Son Dakika

Kilis'te 250-1000 yıllık olduğu değerlendirilen aynı bölgedeki 15 fıstık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.



Kilis merkeze bağlı Çukurova köyünde yaşlı fıstık ağaçları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, belirtilen alandaki fıstık ağaçlarını inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile beraberindeki heyetin yaptığı ilk incelemede yaklaşık 15 ağacın 250-1000 yıllık olduğunu belirlendi. Fıstık ağaçlarının kesin yaşlarının tespit edilmesi için Tema Vakfı ve Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü ile uzmanlar Kilis'e davet edildi. Tarihi fıstık ağaçları, başlatılan çalışma ile koruma altına alınarak anıt ağaç statüsü kazandırılacak.



Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu İHA'ya yaptığı açıklamada, ağaçların tescil edilecek ağaç statüsünde olduğunu ifade ederek, "Ben de uzman arkadaşlar ile birlikte inceledim. 300 yıl civarında olduğunu tahmin ediyorum. İlimiz adına bunları tescil ettirmek istiyoruz. Tema Vakfı ile görüşüldü. Ağaçların yaşlarının tespit edilmesi için uzmanları ilimize davet ettik. Ağaçların yaşlarının tespit edilmesinden sonra bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu anıtlar kuruluna sunacağız. Kurul kararından sonra tescilini yapacağız. Kilis adına tescil ettireceğiz. Bu konuda yapacağımız çalışmaları paylaşacağız" dedi.



Öte yandan fıstık ağaçlarının ömrünün ortalama 100 yıl olduğu bilinirken, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Göbek köyünde ise bilinenin aksine bir fıstık ağacının 800 yaşında olduğu tespit edilmiş ve Türkiye'nin en yaşlı fıstık ağacı kabul edilmişti. Kilis'te bulunan ve en az 250 yıllık olduğu tahmin edilen fıstık ağacından bir ya da birkaçının 1000 yaşında olabileceği düşünülüyor.



Kilis'te bulunan 15 fıstık ağacının, Türkiye'de aynı bölgede birden çok şekilde bulunan en yaşlı fıstık ağaçları statüsünde yer alacağı belirtildi. - KİLİS