Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem - Son Dakika
Son Dakika Genel Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem - Son Dakika

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem

6 saat önce

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem Korona virüs tedbirleri kapsamında, en yaşlı nüfusa sahip Elazığ'ın Ağın ilçesine Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla, İlçe Kaymakamlığı tarafından özel önlem alındı, 2 şehre bağlantı yolu kapatıldı Türkiye'nin en yaşlı...

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem

Korona virüs tedbirleri kapsamında, en yaşlı nüfusa sahip Elazığ'ın Ağın ilçesine Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla, İlçe Kaymakamlığı tarafından özel önlem alındı, 2 şehre bağlantı yolu kapatıldı

ELAZIĞ - Türkiye'nin en yaşlı ilçesi nüfusuna sahip olan Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Korona virüsüne karşı Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Kaymakamlık tarafından özel önlemler alındı. İlçede, Malatya, Erzincan bağlantı yolları kapatılırken, tek noktadan giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya ve yaşlıların evleri özenle temizlenip, ihtiyaçları da tek tek karşılanmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Elazığ'ın Ağın ilçesi 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında ilk sırada yer aldı. 2 bin 781 nüfusa sahip olan ve yüzde 17'si 65 yaş ve üzerinde oluşan 'Sakin Şehir' yolunda başvurusunu yapılan ilçede de ise Korona virüse yönelik Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu koordinesinde özel önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında başta ilçeye ulaşım ağı bulunan Malatya ve Erzincan'a bağlı köy yolları kapatıldı. Elazığ'a bağlantı yolu açık tutulan ilçede, tek noktadan yapılan girişler ise jandarma ve polis tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasak olması nedeniyle tamamen sessizliğe bürünen ilçede ise tüm hizmetleri, polis, jandarma, vakıf,belediye milli eğitim ve müftülük başta olmak üzere kurumlardan oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vermeye başladı. Evlerin temizlendiği, alış verişlerin yapılarak yaşlılara götürüldüğü ilçe de şuana kadar Korona virüsüne rastlanmadı.

"Malatya ve Erzincan yollarını kapattık"

İlçede ikamet eden yaşlı nüfusun korunması adına korona virüse yönelik çeşitli kararlar aldıklarını aktaran İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu,"En yaşlı ilçe konumunda olmamız hasebiyle ve bu virüsünde daha çok 65 yaş ve üstü hastaları daha fazla etkilediğinden kronik hastalığı olanlara daha fazla etkilediğinden dolayı bizde ilçemizde sıkı tedbirler almaya çalışıyoruz. İlçemize giriş çıkış noktalarından sadece Elazığ'la olan kısmı açtık. Bunu haricinde Malatya'dır, Erzincan'dır o taraflara olan yollarımız kapattık. Bu konuya elimizden geldiğince azami olarak dikkat ediyoruz. Çünkü Ağın Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahiptir. Virüs şuan buraya sirayet etmiş durumda değil. Eğer ki buraya virüs sirayet ederse Allah muhafaza yaşlı oranımızda çok fazla olduğu için büyük kayıplar verebiliriz. Tüm ekibimizle 7/24 yol kontrolleri yaparak her giren ve çıkanı nereye gittiğini ve nereden geldiğini belgelerini sorarak azami dikkat gösteriyoruz" dedi.

" Herkesin yardımına koşuyoruz"

İlk günden itibaren Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduklarını da belirten Cıdıroğlu, "Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yanı sıra müftülük, Milli eğitimden görevli öğretmenlerimiz özveriyle çalışmaktalar. Ağın ilçemizde 65 yaş ve üstü vatandaşımızın ve kimsesi olmayan, kronik hastalığı olan kim olursa olsun yardımına koşuyoruz. Merkez ve köyler dahil 4 mahalle 16 köy 7 mezra olmak üzere tüm vatandaşlarımın hizmetindeyiz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz"ifadelerini kullandı.

Kurum amirleri, muhtarlar, din görevlilerinin olduğu tüm ekibe, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve hemşireler tarafından hastalıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını da anımsatan Cıdıroğlu,Hastalığın ne derece önemli olduğuna dair broşürleri mahalle ve köylerde kapı kapı gezilerek dağıtıldığını aktardı.

İlçelerine gelen giden herkesin ateşini ölçerek, uyarılar ve ikazlar yaparak nereden gelip nereye gittiğini sorarak önemli bir çalışma yürüttüklerini de aktaran Cıdıroğlu,Ağın Okuyor kampanyası başlatarak virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı 65 yaş üstündekilerin evlerine kadar kitaplarını götürdüklerini de dile getirdi.

İlçenin yaşlı sakinleri de, devletin her türlü kendilerine destek olduğunu, evlerinde dezenfekte çalışmasından, her türlü gıda desteğine kadar hizmet sunduklarını anlattı.

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem

Oktay Kaldırım, Türkiye, Elazığ, Ağın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 20:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a Korona'ya karşı özel önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]