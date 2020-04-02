Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta vatandaşlar korona virüs kuralına uyuyor - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" araştırmasına göre nüfusunun 18,8'i yaşlılardan oluşan Sinop'ta, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu il Sinop'ta 31 vak'a gözlemlenirken 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerinde kalarak bu kurala uyuyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bünyamin Tosun, "Sinop'taki yüzde 80 yüzde 90 grubundaki yaşlılar bu yasaya uyum sağlıyorlar. Kendilerini koruyorlar. Dışarı çıkanlar da oluyor ama bunlar da ihtiyaçları gereği çıkıyorlar. Bunun önüne bu şekilde geçilebiliyor. Polisimiz, jandarmamız bazı kamu ve kurumda çalışan personellerimiz yaşlılarımıza zaten destek oluyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu yasağa vatandaşlarımız uyduğu için virüsün önüne geçebiliyoruz" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Ergen ise, "Sinop'un en yaşlı il olmasına rağmen, bu yasaya uyduğunu düşünüyorum. Tabii, çevreye de baktığımızda genç neslin dışarıda olduğunu görmekteyiz. Bu konuda da insanlar zorunlu olan işlerini yapıyorlar. Bunun dışında insanların dışarıda olduğunu göremiyoruz. Özellikle yaşlı kısmı dışarıda çok fazla göremiyorum. Bu konuda Sinop'un gerçekten bu yasağa duyarlı kaldığına inanıyorum. Sinop'ta 31 hastamız var. Bu bence çok yüksek bir rakam değil. Tabii, hastanemizin bu konuda iyi çalıştığını, doktorların ve hemşirelerin çok ciddi anlamda fedakarlık ettiğini, görmekteyiz ve duyuyoruz. Bu konuda 31 tane vak'amız çok yüksek değil. Önemli olan bu sayıyı yukarı çıkarmamak. Bu seviyelerde tuttuğumuzda bence, Sinop bu konuyu aşmış ve önlemiş olacak" diye konuştu.

(İHA)