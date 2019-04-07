Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Yaşlı Muhtarı...93 Yaşındaki Muhtar 42 Yıldır Seçim Zaferini Yaşıyor

Türkiye'nin En Yaşlı Muhtarı...93 Yaşındaki Muhtar 42 Yıldır Seçim Zaferini Yaşıyor

48 dakika önce

Türkiye'nin en yaşlı muhtarı...93 yaşındaki muhtar 42 yıldır seçim zaferini yaşıyor Türkiye'de bir rekor kırarak, girdiği bütün seçimleri kazanan 42 yıllık muhtar 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden muhtar seçildiKİLİS - Türkiye'de bir rekor kırarak, girdiği bütün seçimleri kazanan 42 yıllık muhtar...

Türkiye'nin en yaşlı muhtarı...93 yaşındaki muhtar 42 yıldır seçim zaferini yaşıyor
Türkiye'de bir rekor kırarak, girdiği bütün seçimleri kazanan 42 yıllık muhtar 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden muhtar seçildi

KİLİS - Türkiye'de bir rekor kırarak, girdiği bütün seçimleri kazanan 42 yıllık muhtar 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden muhtar seçildi .
Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 1977 yılından beri kesintisiz muhtarlık yapan Ali Hamurlu yeniden muhtar seçildi. Girdiği bütün seçimleri kazanan ve karşısına aday çıkmayan Ali Hamurlu, Türkiye'nin en yaşlı muhtarı olma unvanını elinde bulunduruyor. Türkiye'nin en yaşlı muhtarı olan Ali Hamurlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra emekli olduğunu ifade ederek, "Köye yerleştim yerleşeli muhtar seçildim. Bir kez karşıma rakip çıktı, yine seçimi kazandım. Her hangi bir sağlık sorunum yok. Bülent Ecevit'ten, Süleyman Demirel, Turgut Özal'dan bu güne kadar bütün liderleri muhtarlık döneminde gördüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memnunum. Ülkemizi bir noktaya getirdi. Minnettarım kendisinden, köyde işim olmadığı zaman Elbeyli, Kilis ve Gaziantep'e gidip geliyorum. Köydeki bütün evler kerpiç idi, hepsini beton yaptırdım. Vatandaşların mülki de yoktu, hepsini ben yaptırdım. Köyün çocuklarını da köyde büyütmedim. Hepsini okula gönderdim. Pazar günü olduğu zaman bütün herkes köye geliyor. 1'i kız 4'ü erkek olmak üzere 5 çocuğum var. Ben çok fakirlik çektiğim için köyde yaşayan herkese yardım ediyorum. Muhtarlık maaşını dağıtıyorum. Gelirimden de yardım yapıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Kilis, Türkiye, Genel
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