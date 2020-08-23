"Türkiye'nin en yaşlı piranası" görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

" Türkiye'nin en yaşlı piranası" görenleri şaşırtıyor

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş dükkanında beslediği "33 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı Piranasına" gözü gibi bakıyor. 33 yaşındaki piranayı görenler ise şaşkınlık içerisinde kalıyor.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa caddesinde mütevazi bir çantacı dükkanı olan bir vatandaş kendisine hediye edilen piranaya özel ilgi gösteriyor. 4 kilo ağrılığında ve 60 santimetre boyunda olan 33 yaşındaki pirana görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Kendisine özel bir yemle beslenilen piranaya ayda bir kere et veriliyor. Ayrıca devasa büyüklükte olan pirana kendisine özel yaptırılan akvaryumda yaşıyor. Dükkana gelen vatandaşlar ise alışverişi unutup dadaş piranaya yoğun ilgi gösteriyor.

Öte yandan Dadaş Pirana isimli balık Türkiye'nin en yaşlı piranası olarak da biliniyor.

Müşterilerin dükkana girdiklerinde dikkatini çeken ilk şeyin pirana olduğunu belirten Hatice Tekman, "Türkiye'nin en yaşlı piranası, 33 yaşında 60 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlığındadır. Erzurumluların çok ilgisini çekiyor. Müşterilerimiz ilk geldiğinde balık hemen ilgilerini çekiyor. Özel yemle besliyoruz ayda birde etle besliyoruz" dedi.