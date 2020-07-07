Türkiye'nin en yaşlı Şimşir ormanlarından iyi haber - Son Dakika

Türkiye'nin en yaşlı Şimşir ormanlarından iyi haber

Türkiye'nin en yaşlı Şimşir ormanlarından iyi haberTÜRKİYE'nin tek yaşlı şimşir ormanı olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'nde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan şimşir ağaçları yapılan ilaç...

Türkiye'nin en yaşlı Şimşir ormanlarından iyi haber

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TÜRKİYE'nin tek yaşlı şimşir ormanı olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'nde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan şimşir ağaçları yapılan ilaç ve biyolojik mücadele ile yeniden yeşermeye başladı.

Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ağaçlarında, 2004 yılında hastalık görülmeye başlandı. Hastalık nedeniyle şimşirlerin gövde ve dallarında çürümeler başladı, odun dokusunun niteliği bozuldu. Geçen zaman içinde ağaçlar kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 1,5 hektarlık şimşir ormanındaki kurumanın önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Hastalığın belirlenmesi için oluşturulan Şimşir Gen Ormanı'ndan kabuk ve toprak analizleri alındı, İtalya'dan gelen uzmanlar bölgede inceleme yaptı. İlk bulgulara göre şimşir ağaçlarına, Sibirya'dan ithal edilen kömürün nakliyesi sırasında bulaşan bir mantar hastalığının zarar verdiği tespit edildi. Çalışmalar sonrasında 10 ile 12 metre boyunda, 20 ila 30 santimetre çapındaki şimşir ağaçlarına geliştirilen bir ilaç ile aşı yapıldı.

YENİDEN YEŞERDİLER

Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Yaz ayı ile birlikte ormandaki şimşir ağaçları tepeden filiz vererek, yeniden yeşermeye başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden yeşeren yosunlarla kaplı ormanlar, turistlerin de ilgi odağı oldu. Düğün sezonunun açılması ile birlikte gelin ve damatlarda fotoğrafları için şimşir ormanlarını tercih ediyor.

'AĞAÇLAR YENİDEN HAYATA DÖNDÜ'

Şenyuva Köyü eski muhtarı Atilla Güneri yosunlarla kaplı şimşir ormanına yoğun bir ilgi olduğunu belirterek 'Şimşir ormanlarımızda 2004-2005 yıllar arasında bir kuruma başladı. Hiçbir çözüm bulunamadı ve 2010 yılında tamamen kurudu. Bir mantar hastalığı dolayısıyla bu kurmanın olduğu belirtilmişti. Yöre insanı da ormancılar da şimşirlere sahip çıktı. Kimse ağaçları kesmedi. Bugün mutlulukla görüyoruz ki ağaçlar yeniden hayata döndü. Ağaçlar sürgün vermeye, yaprak açmaya başladı. İlk gördüğümüzde sevinçten havalara uçtuk. Yosunla kaplanan şimşir ormanları da vatandaşların ilgisini çekti ve son yıllarda özellikle fotoğraf çektirmek için burayı tercih eder hale geldiler. Biz şimdi büyük bir sabırla kuruyan bütün ağaçların yeşermesini bekleyeceğiz' dedi.

Düğün fotoğrafı için şimşir ormanını tercih ettiklerini belirten Berat Kazım Feyizoğlu da 'Ormanımız artık yavaş yavaş yeşermeye başlayarak eski günlerine geri dönüyor. Bizde yosunla kaplı bu günlerini fotoğraflarda yaşatmak istedik. Bu yüzden düğün fotoğrafımızı burada çektirdikö diye konuştu.

Şimşir ormanını gezen Mustafa Şeremet ise "Bu yosunlu haliyle şimşir ormanları çok özel bir görsel şölen sunuyor. Bu manzarayı görenler de şimşir ormanlarına gelerek bolca fotoğrafı çektiriyorlar. Aslında bölgenin tanıtımı yapılıyor ama biz yine de şimşir araçlarımızın yemyeşil olduğu o günleri yeniden görmek istiyoruz" dedi.

ŞİMŞİR AĞAÇLARI

Karadeniz'in doğusundan Kastamonu ve Zonguldak'a kadar uzanan bölgede yetişen şimşir ağaçları, Türkiye'de yetişen en sert ağaçlardan biridir. Çok sıkı yapılıdır. Bu iki sebepten zor işlenir, fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Küçük ölçülü, fakat üstün nitelik isteyen işlerin yapımında şimşirden yararlanılır. Tornalı işlerde, müzik aletlerin küçük bölümlerinde, ders aletleri, mekik, makara, kaşık, tavla pulu, satranç taşı yapımında kullanılır.

Fırtına Vadisi, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yaşlı Şimşir ormanlarından iyi haber - Son Dakika
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