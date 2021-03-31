Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da - Son Dakika

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Bizim Toptan Satış Mağazası Ankara Polatlı'da da açıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde uzun zamandır mağaza açma işlemlerini sürdüren Bizim Toptan Satış Mağazası gerçekleştirdiği açılış programıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye genelinde 70 ilde 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan, Ankara Polatlı'daki yeni adresinde daha büyük bir alanda müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi olan Bizim Toptan Satış Mağazası Polatlı'da açmış olduğu mağaza ile 175. mağazasını açmış oldu.

Polatlı'nın Gülveren Mahallesine açtığı mağaza ile Ankara'da 6. mağazasını açmış olan Bizim Toptan Satış Mağazaları, yapılan dua ve kuşak kesimi sonrasında müşterilerine hizmet vermeye başladı. Mağazaya alışveriş yapmaya gelen ilk müşteriler, Bizim Toptan Satış Mağazalarının Polatlı'da açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, güler yüzlerinden ötürü çalışanlara özellikle teşekkür ettiler.

Bizim Toptan'ın salgın sırasında hızla yaygınlaştırdığı "Tıkla Gel Al" hizmeti bu mağazada da geçerli olacak; müşteriler "Tıkla Gel Al" hizmetiyle dijital kanallardan verdikleri siparişleri mağazadan kolayca teslim alabilecek. Yine Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da bu mağazayı merkez alarak bölgedeki akaryakıt istasyonu marketleri, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet verecek.

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi ve güvenli alışverişin adresi Bizim Toptan, esnafın, müşterilerinin ve iş ortaklarının kesintisiz yanında olma hedefiyle çalışıyor. - ANKARA