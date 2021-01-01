Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL

01.01.2021 00:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL, System.String[]

Çalışanlar için 2020 yılının son güzel haberi Bursa Osmangazi Belediyesi'nden geldi.

Çalışanlar için 2020 yılının son güzel haberi Bursa Osmangazi Belediyesi'nden geldi. Osmangazi Belediyesi'nin 3835 TL olarak açıkladığı Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti büyük sevinçle karşılandı. Türkiye'de bu maaşları veren başka belediye olmadığına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı nasip etsin" dedi

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan 1918 personel için yapılan sözleşme ile Osmangazi Belediyesi, personel maaşlarına yüzde 25 ile 47'e varan oranlarda bir iyileştirme yaptı. 1257 lira zam ile birlikte Osmangazi'de en düşük maaş 3835 liraya yükseldi.

Belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna çalıp, meş'aleler yakarak kutladı. Çalışanların 'En büyük başkan bizim başkan' şeklinde tezahüratlarda sevgi gösterisinde bulunduğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Personelimize, yüzde 25'den yüzde 47'e varan oranlarda bir iyileştirme gerçekleştirdik. En düşük ücretimiz 3835 lira oldu. Yani 1257 lira zam yapmış olduk. Türkiye'de bu maaşları veren başka belediye yok. Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı nasip etsin" dedi

Adını taşıdıkları medeniyete layık bir anlayışla geleceğin şehrini kurduklarını ifade eden Mustafa Dündar, "İlçemiz Osmanlı Devleti'ni kuran atamız Osman Gazi'nin adını taşıyor. Burası tarih ve evliyalar şehri. Ana oğlunu işe göndermiş ve eve döndüğünde demiş ki; oğul ayakkabını kapının eşiğine vur ki içeri toz girmesin. Bursa vakıf şehridir. Ola ki evimize bir toz girerse biz onun hesabını veremeyiz. İşte bizim personelimiz, bu zihniyetle çalışıyorlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla, bütçesiyle ve personeliyle birlikte büyük ve güçlü bir belediye olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, "Tüm dünya tarihte görülmemiş bir süreci yaşıyor. Bu süreçte aile fertleri bile hastalıktan korktuğu için birbirinden uzak dururken, 13 Mart itibariyle Osmangazi Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onlara hizmet götürmek adına çalışmalarını sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Osmangazi gibi tarihi ve manevi değerleri yüksek bir ilçede bizler hizmet üretiyorsak bu bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Halkımızın bizlere vermiş olduğu destek en büyük gücümüz" şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Biz, örnek alınan bir belediyeyiz. Tüm Türkiye, bizi takip ediyor. Vatandaşa hizmetin nasıl yapılaması gerektiği konusunda, çalışanlarımızı örnek alsınlar. Gönül belediyeciliği nasıl yapılırmış, gelsinler Osmangazi'ye baksınlar. Osmangazi daha büyüyecek. Tarihi değerlerimize sahip çıkarak, modern şehri inşa ediyoruz. Biz, göreve geldiğimiz günden itibaren parayı çarçur etmedik. Tasarruf ettik. Küçük büyük demeden işimizi yaptık. Nerede bir iş var, nerede bir talep var ona odaklandık. En uzak mahalledeki vatandaşımızın kapısının önündeki çukuru doldururken, Bursa'ya en büyük meydanı kazandırmak için de şehrim merkezine tam 22 metre derinliğinde de dev bir çukur açtık. Şimdi o çukuru modern bir otopark ve meydan yaparak yine Türkiye'ye örnek oluyoruz" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası adına ise Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sayesinde işçi ve emekçi kazandığını ifade ederek, "Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. Osmangazi Belediyesi personeli, enflasyon karşısında ezdirilmemiştir. İşçilerimizin geleceği teminat altına alınmıştır. Benim işçimin yüzü gülerse, Osmangazi halkının yüzü güler; benim işçim mutlu ve huzurlu olursa Osmangazi mutlu ve huzurlu olur diyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Başkanımız üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra bizde. Aidiyet duygusuyla işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL

Osmangazi Belediyesi, Türk Lirası, Osmangazi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti 3835 TL - Son Dakika Ekonomi


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