Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam

22.08.2022 12:04
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam

TÜRKİYE'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde, temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı.

TÜRKİYE'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde, temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı. 166 metre ayak uzunluğu sayesinde Toros Dağları üzerine kurulan viyadük, Eğiste Deresi'nin bulunduğu vadinin iki yakasını bir araya getirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2016'da başlanan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün kaba inşaatında sona gelindiğini açıkladı. Viyadüğün temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı. 166 metre ayak uzunluğu ve 1372 metrelik viyadük uzunluğu sayesinde Toros Dağları üzerine kurulan viyadük, Eğiste Deresi'nin bulunduğu vadinin iki yakasını bir araya getirecek. Viyadük, 2 farklı köprü şeklinde projelendirilirken, gidiş-geliş güzergahlarında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak araç trafiğine hizmet verecek. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak viyadüğün tamamlanmasıyla mevcut yoldan 4 bin 400 metre kısalma olacak. Türkiye'nin kuzey- güney aksının önemli arterlerinden olan Konya- Hadim- Taşkent- Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi sağlanacak. Vatandaşın akaryakıttan tasarruf etmesinin de öngörüldüğü projenin 2022'de tamamlanması bekleniyor.


YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor
Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:09:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement