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TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR

26.09.2021 10:39
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR, System.String[]

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40...

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak Tekkale Viyadüğü, ekim ayında trafiğe açılacak.

Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde Aralık'ta su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğuna sahip Tekkale Viyadüğü de tamamlandı. İşaret ve yön levhaları ile son düzenlemelerin yapıldığı viyadükler, ekim ayında trafiğe açılacak.

'SU TUTMA PROGRAMINA GÖRE İLÇE TAŞINACAK'

Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, viyadüklerin ve yolların büyük oranda tamamlandığını söyledi. Köse Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, teknolojik köprülerin çoğu tamamlandı. Tünellerimiz açık durumda. Onlarda barajın su tutma programına uygun olarak, ulaşıma açılacak. Buradaki çalışmalar, barajın su tutma programına uygun olarak, taşınmayı da göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından yerinde A'dan Z'ye kontrol ediliyor. Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir dedi.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI 2'NCİ VİYADÜĞÜ AÇILIYOR - Son Dakika
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