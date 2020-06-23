Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre - Son Dakika

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 210 METREYE ULAŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığını belirterek, "3 milyon metreküp beton döktük. Barajımız tamamen yerli ve milli ekonomiyle inşa edilmekte. Geldiğimiz noktada gövdede 210 metre yüksekliğe ulaşmış durumdayız. Toplam yüksekliği 275 metre olacaktır. Günümüz itibariyle gövde üretimini oluşturmakta yüzde 80 seviyesine ulaştık. 2020'nin sonu itibarıyla gövde imalatını bitirip, 2021' başında da su tutmayı planlıyoruz. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri yaklaşık 18 kilometre tünel kazısı yapmış durumdayız. Yaklaşık 5 bin civarında işçi istihdam ediyoruz. Barajımız 558 megavatlık bir güce sahip olacak. Tamamlandığında da 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir" dedi.

SU TUTMADA İLÇENİN TAŞINMASI BEKLENECEK

Yusufeli Barajı proje müdürü Feridun Ünsal da, çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını ve su tutma işleminde, ilçenin yeni yerleşim yerine taşınmasını bekleyeceklerini kaydetti. Ünsal, "Amacımız Yusufeli Barajı ile ilgili imalatlarımızın hepsini bu yıl sonu itibari ile tamamlamak. Ondan sonra su tutma ile ilgili yerleşim yerinin ve yolların bitmesini bekleyeceğiz. Bu yıl sonu itibariyle barajla alakalı imalatlarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

ÇALIŞANLARDA KORONAVİRÜSE RASTLANILMADI

Ünsal, vardiya sistemiyle hummalı çalışma yürütülen projede çalışan yaklaşık 5 bin kişilik ekipte, koronavirüs vakasının rastlanılmadığını da aktararak, "Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ilk başta tabi ki biz de çok katı tedbirler alıp, şantiyemizi karantinaya aldık. Bütün personelimizi şantiyemizde yatırdık. Şantiye ve bölgede ateş ölçümü, eldiven ve hijyen kuralları kapsamında ciddi önlemler aldık. Dışarıyla teması tamamen keserek izolasyon sağladık. İnsanların birbiriyle olan temaslarını azaltmaya çalıştık. Bu şekilde tamamen şantiyemize koronavirüsün girmesini engelledik. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar da şantiyemizde böyle bir vaka yaşanmadıö ifadelerinde bulundu.

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.