Türkiye'nin En Yüksek Barajı 8,7 Milyar Kwh Enerji Üreterek Ekonomiye Katkı Sağladı
31 dakika önce
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 6´ncı en yüksek barajı olarak bilinen ve mühendislik harikası olarak nitelendirilen Artvin’deki Deriner Barajı’nın 8,7 milyar kilovat saat enerji üreterek 2 milyar TL milli ekonomiye katkı sağladığını açıkladı. Artvin’de incelemelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye´nin […]The post Türkiye’nin en yüksek barajı 8,7 milyar kWh enerji üreterek ekonomiye katkı sağladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı en yüksek barajı olarak bilinen ve mühendislik harikası olarak nitelendirilen Artvin'deki Deriner Barajı'nın 8,7 milyar kilovat saat enerji üreterek 2 milyar TL milli ekonomiye katkı sağladığını açıkladı.
Artvin'de incelemelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin enerji üretiminde dışa bağımlı bir ülke olduğunu söyledi. DSİ olarak hidroelektrik enerji projelerine büyük önem verdiklerini belirten Aydın, "Enerji alanında dışa bağımlılığı değiştirmek adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, hidroelektrik enerji projelerine büyük önem vermektedir. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıkları takmak bize nasip oldu" dedi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Artvin'deki Deriner Barajı'nın gurur duyulan bir proje olduğunu belirterek, "Ülkemizin gurur duyduğu projelerden biri olan Deriner Barajı, tam bir mühendislik harikasıdır. 249 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanını taşımaktadır. Ayrıca sınıfında dünyada 6'ıncı yüksek barajdır. Barajın kurulu gücü 670 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 2,11milyar kilovat saattir. Üretilecek bu enerji, Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ine ve Çoruh Havzası'ndaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise yüzde 14'üne denk gelmektedir. Deriner Barajı'nda 1 Ocak 2019 tarihine kadar toplam 8,7 milyar kilovat saat enerji üretilmiş olup, karşılığında 2,009 milyar TL milli ekonomiye katkıda bulunmuştur" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:20
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