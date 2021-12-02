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TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI

02.12.2021 09:53

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Türkiye'nin öz kaynaklarıyla inşa edilen barajın bu ay sonunda su tutması planlanıyor. Proje Makine Mühendisi Canberk Demirkan, 'Kurulu gücü 1 milyon 888 bin kilovat saat olan barajımız yaklaşık 7 yılda kendini amorti edecek' dedi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Yıl sonunda su tutmaya hazırlanan barajla Antalya büyüklüğünde bir kentte yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

'ELEKTRONİK İŞLEMLERİN YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI'

Projede görev alan Makine Mühendisi Canberk Demirkan, 'Gövde imalatlarımız tamamlandı, şimdi de santral binamızdaki imalatlara odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki çalışmalar 3 ünite üzerinde devam ediyor. İnşaat işlerinin yüzde 85'i, elektronik işlemlerin ise yüzde 75'i tamamlandı. Barajımız 275 metre yüksekliğindedir. 558 megavat gücündedir, barajımızın kurulu gücü ise 1 milyon 888 bin kilovat saattir. Barajımız yaklaşık 7 yıl içinde kendisini amorti edecek' diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Cansu Yıldız da, 'Yusufeli Barajı'nda artık sona gelindi. Kalıcı elektrik işlerine başladık, yoğun şekilde çalışıyoruz. 2-3 ay içerisinde elektrik işlerini toparlayacağız' dedi.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Yusufeli Barajı, Türkiye, Artvin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJINDA GERİ SAYIM BAŞLADI - Son Dakika
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