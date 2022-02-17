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Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

17.02.2022 09:30

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalar sona gelindi.

Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviye gelindi. Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı, Türkiye, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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