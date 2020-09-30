Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

- Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı.

- Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

ARTVİN - Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Yusufeli Barajında kesintisiz 24 saat çalışıldığı ve dökülen gövde beton miktarının 3 Milyon 592 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklanarak barajın son görüntüleri paylaşıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin Projesi gövde yüksekli 235 metreye ulaştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 235 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 592 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 m olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak gerçekleşecek.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

Yusufeli, Türkiye, Enerji, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı - Son Dakika Ekonomi

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