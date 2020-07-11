Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı - Son Dakika

Bitlis ile Siirt- Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan, 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğe sahip Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.
1998 yılında projelendirilen, yapımı ise 2014 yılında başlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlanan Siirt'in Pervari ilçesindeki Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Şırnak, Bitlis ve Van'ın kesişme noktası olan Siirt'in Pervari ilçesinin Beğendik beldesinde Botan Çayı üzerine kurulan köprü, 120 metrelik 2 kenar açıklığıyla toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliği, 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü oldu. Botan Çayı Beğendik Köprüsü, 5 saat olan Van'dan Siirt-Pervari'ye seyahat süresini 2 saate düşürdü.
Bakan Karaismailoğlu, terör örgütü PKK'nın, köprü yapımında çalışanları tehdit ettiğini ifade etti. Tehditlere kulak asmadan hizmeti sürdürdüklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Projemizle Van, Şırnak ve Hakkari üzerinden Orta Doğu'ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergahını yeniden hayata geçiriyoruz. Yolun yapımı 1970'lerde gündeme gelse de bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadılar. Bu projede emek veren çalışanları korkutarak vazgeçirmek için sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık. Tehditlere kulak asmadık. Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı. Allah'ın izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek" dedi.