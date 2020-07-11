Türkiye'nin en yüksek köprüsü hizmete açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek köprüsü hizmete açıldı

Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü hizmete açıldı.

Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan- Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü hizmete açıldı. Köprünün açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldı.

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Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsünün açılışına; Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve çok sayıda vatandaş da alanda hazır bulundu.

Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi. Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün yapımı tamamlandı.

Video konferans yöntemi ile katıldığı köprü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Beğendik Köprüsünün hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, kıymetli Siirtli, Bitlis ve Vanlı kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu-Hizan-Pervari yollarımızın ülkemize, bölgemize, şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm milletime özellikle milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda Beğendik Köprüsü ile Botan Köprüsüyle bölge bir başka güzelliğe kavuşmuş olacak. İnşallah kazalardan, belalardan Rabbim bölgeyi muhafaza etsin diyorum. Şu anda kurdele sizde, makaslar sizde hep birlikte kurdeleyi dua niyeti ile kesiyoruz, ya Allah Bismillah" dedi.

Daha sonra konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı atılımına sunduğu katkıların milyonların duaları ile yılmadan, yorulmadan devam ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasına aynı hizmet anlayışıyla marka değeri kazandıran, güçlü ve sürdürülebilir Türkiye anlayışınız sayesinde, her geçen gün yeni bir projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsünü de içinde barındıran Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun açılışını yapıyoruz. Botan Vadisinin sarp kayalıkları arasında dolanan keskin virajlı yollar, büyük zorluklarla aşılıyordu. Botan Çayı güçlü akıntı nedeniyle büyük bir meşakkatle ve can pahasına geçilebiliyordu. Nice canımız at sırtında Botan Çayını geçmeye çalışırken bu akıntıda yitip gitti. Beğendik'ten Pervari'ye 6 saat süren bir yol vardı.Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor. Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi

Konuşmaların ardından Türkiye'nin en yüksek köprüsünün açılışı gerçekleştirildi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler köprüden araçla geçiş yaptı. - SİİRT

Botan Çayı, Türkiye, Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek köprüsü hizmete açıldı - Son Dakika

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