Grubun geriye kalanı ise tipi ve dondurucu soğuğa rağmen 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesine ulaşmayı başardı.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kosovalı dağcılar Ağrı Dağı'nda tipiye rağmen zirveye ulaştı - Son Dakika

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