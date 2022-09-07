Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor - Son Dakika
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Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor

07.09.2022 13:39
Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nde gün batımı kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nde gün batımı kameralara yansıdı.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, doğası, iklim şartları, suyunun temizliği ve canlı türleriyle ilgi çekiyor.

Çevresinin doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini toplayan 2 bin 241 rakımdaki gölde, bulutların arasındaki güneşin dağların arkasında kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.

Gölün sahilinde dolaşan ziyaretçiler, martılar, suda seyir halindeki tekneler ve güneşin batışıyla oluşan kızıllık kameralara yansıdı.

Balıkçılık yapan Fahrettin Can, gazetecilere, göle yazın çok misafir geldiğini anlatarak, "Buranın doğası çok güzel, balıkları lezzetli. Özellikle akşamları güneş battığında çok güzel manzara oluşuyor. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Balık Gölü, Türkiye, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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