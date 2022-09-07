Balıkçılık yapan Fahrettin Can, gazetecilere, göle yazın çok misafir geldiğini anlatarak, "Buranın doğası çok güzel, balıkları lezzetli. Özellikle akşamları güneş battığında çok güzel manzara oluşuyor. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Balık Gölü, Türkiye, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor - Son Dakika

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