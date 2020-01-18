Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı, System.String[]

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini cezbediyor. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin çadır kampı yaptıkları göl, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının yarım metreye ulaştığı göl üzerinde yürüyen vatandaşlar, burada çay içip manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölün ziyaretçilerinden Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz tutan gölün yaz mevsimine kadar erimediğini söyledi.

Gölün her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Balık Gölü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölüdür. Yazın ve kışın herkes buraya geliyor. Buz üzerinde yürüyüp eve gidip geliyoruz. Burada hava çok soğuk. Bazen fırtına olduğunda bir hafta evden çıkamıyoruz. Dün hava güzeldi, bugün bulutlu ve soğuk. Şu an buzun üzerindeyiz ve buz kalınlığı bir metreyi buluyor."

Balık Gölü, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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