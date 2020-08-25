Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımlı fuarı için geri sayım

"5'inci Global Satellite and Space Show", Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımcı oranına sahip fuarı olarak uydu ve uzay sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor.

Capital Exhibition tarafından Türksat, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliğinin desteğiyle 1-2 Eylül'de online gerçekleştirilecek "5'inci Global Satellite and Space Show" için basın toplantısı düzenlendi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, burada yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerin en fazla fırsat sunduğu alanlardan birinin uzay olduğunu söyledi.

Geleceğe yönelik yatırımlar konusunda ciddi kararlılık gösterdiklerini belirten Şen, bu tür etkinliklerde de çalışmalarını dünyayla paylaştıklarını ifade etti. Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzay önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak. Uzaya erişim noktasındaki kabiliyetlerin artması, uzayın sağladığı telekomünikasyon kabiliyetinin çeşitlenmesi, hassasiyetinin ve potansiyelinin artması, uzayın özellikle ülkelerin geleceğine yönelik doğru bir yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Özellikle Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla beraber bu alandaki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye, bayrağımızı dalgalandırmaya başladık. Buradaki düşüncelerimizi, uzaydaki gelişmeleri, bunlara karşı göstereceğimiz reaksiyonları teknoloji temelli olarak tartışacağız. Pazardaki değişikliklere karşı alınması gereken tedbirleri, yıkıcı teknolojilere karşı çalışan sistemlerin nasıl dönüştürüleceğine ilişkin kavramların tartışılıp konuşulduğu çok faydalı ve ilginç bir etkinlik olacak. Türksat olarak bugüne kadar kazandığımız bilgiyi, görgüyü, teknolojik birikimi gözler önüne serip, daha iyiyi, daha performanslı, maliyet etkin iş yapış şekillerini keşfetmek için tartışmaların içinde olacağız."

Etkinliği düzenleyen Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt da ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan İngiltere'ye, Pakistan'dan İtalya'ya bu alanda dünyanın önde gelen oyuncularını buluşturan bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Katılımcıların artırılmış gerçeklik başta olmak üzere yeni teknolojilerini fuarda kullanacaklarını anlatan Kurt, "Fuarımız bugün itibarıyla yüzde 93 yabancı katılımcı oranına ulaştı. Türkiye'nin yabancı katılımcı oranı en yüksek fuarı haline geldi. Bu sektörün doğasından kaynaklanıyor. Uzay, bayrakların yarıştığı ancak iş birliği de yapmak zorunda olduğu bir alan. Çin ve birkaç küçük ülke dışında sektördeki temsil oranı gayet yüksek." dedi.

Kurt, fuar kapsamında yapılacak oturumlarda Türkiye'nin uzay stratejisi, uydu ve uzay teknolojilerinin ulusal güvenliğe etkisi, uydu operatörleri için yeni dönem fırsatları, uçaklardaki mobilite gibi konularının değerlendirileceğini kaydetti.