Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti - Son Dakika

Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti

11.05.2021 14:12

Tunceli'de, Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı görüldü. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki engereği gören köy halkı bir hayli tedirgin olurken; Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, yılanların çiftleşme döneminde olduğu için saldırganlaştığını ve civar sakinlerinin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli merkeze bağlı Atlantı köyünde görüldü. Ormanlık alanda gezdikleri sırada bir ağacın üzerinde yılan ile karşılaşan köy sakinleri korkuya kapıldı.

Türkiye'nin en zehirlisi! 2,5metrelik dev engerek köy halkında büyük paniğe neden oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne köy sakinlerinin ihbarının ardından gelen ekipler, yaptıkları incelemede yılanın Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' olduğunu belirledi. Yetkiler, yılanın koruma altına alınan türler arasında yer aldığını, öldürülmesi halinde ise 6 bin 600 lira cezası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en zehirlisi! 2,5metrelik dev engerek köy halkında büyük paniğe neden oldu

"YILANI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUK"

Köy halkından Seher Tumar, yılanı görünce çok korktuğunu belirterek, "Tam kapanma kararı nedeniyle köyümüze geldik. Sabah saatlerinde evimizin yan tarafında bulunan ormanda yürüyüş yapalım, dedik. Yürüyüş yaparken, çalıların arasında bir ses duyduk. Baktığımızda ardıç ağacının üzerinde büyük yılan gördük. Çok korktuk. İnternetten baktığımızda ise, 'koca engerek' yılanı olduğunu anladık. Sanırım bir şey yemişti, sindirmeye çalışıyordu ve hareketsizdi. Sonra ağacın altına girdi" dedi.

Türkiye'nin en zehirlisi! 2,5metrelik dev engerek köy halkında büyük paniğe neden oldu

"YILANLARIN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Murat Özel ise, yılanların bu dönem saldırgan olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özel, "Bu yılan, ülkemizde yaşayan en zehirli türlerden biri olan koca engerek. Üstüne basmazsanız asla ısırmaz. Isırdığı zaman da, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmezse öldürür. Küçük olanlar çok tehlikelidir, yetişkin olanlar ise daha az zehir bırakır. Yılanı tahrik etmediğin sürece, insanı asla ısırmaz. Fakat şu anda tüm yılanların çiftleşme ve besin toplama dönemi. Bu dönemde yılanlar çok saldırgan olur. Mayıs sonuna kadar bu durum devam eder. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, otluk alanda gezinirken çok dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Murat Özel, Tunceli, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti - Son Dakika


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