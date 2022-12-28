Türkiye'nin en zehirli yılanı "Anadolu engereği" bir ilimizde ortaya çıktı: Görürseniz koşarak kaçın

Türkiye'de de dünyada olduğu gibi mevsimler kaydı. Mevsimlerin kaymasının ardından genellikle yaz aylarında görülen yılanlar, kış aylarında da ortaya çıkmaya başladı. Kilis'te görülen Türkiye'nin en zehirli yılanı ise tüyler ürpertti.

"ANADOLU ENGEREĞİ OLARAK" BİLİNİYOR

Anadolu engereği veya Küçük engerek, engerekgiller familyasında zehirli bir yılan türü. Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak biliniyor. Saldırdığı insanları öldürme potansiyeli çok yüksek.

GENELLİKLE DAĞLIK KESİMDE GÖRÜLÜYOR

Genellikle dağlık kesimde görülen bu yılanlar, özellikle dağ çevresinde evi olan vatandaşları tehdit ediyor. Uzmanlar yine de bu tarz yılanlarla karşılaşılması durumunda temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise yılanla ilgili, "Görürseniz koşarak kaçın. Zehri çok fena" yorumlarında bulundu.