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Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar - Son Dakika

Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar

20.08.2021 11:27

Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar Doğu Karadeniz bölgesi meteorolojik koşullar bakımından Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesi Pilotları en fazla Zigana Dağı zorluyor Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter, en fazla...

Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar

Doğu Karadeniz bölgesi meteorolojik koşullar bakımından Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesi

Pilotları en fazla Zigana Dağı zorluyor

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter, en fazla yaz döneminde yoğunluk yaşıyor

Hava 61 Helikopter, geçen yıl 202 hastaya ulaşırken, yıl bitmemesine rağmen şu ana kadar 214 hastaya ulaştı

Trabzon İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yusuf Eray Uslu,

" Türkiye'deki Meteorolojik koşullar bakımından helikopter için en dezavantajlı bölgelerden biriyiz"

TRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter, en fazla yaz döneminde yoğunluk yaşıyor. Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yapan Hava 61 Helikopter, geçen sene 202 hastaya ulaşarak hastanelere naklini sağlarken bu yıl itibariyle şu ana kadar 214 hastaya ulaşarak geçen yılki rakamları geride bıraktı.

Türkiye'de en çok hava ambulansı, Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanıldığı belirtilirken Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zor coğrafi şartlarına rağmen hizmet vermeye çalışıyor.

Türkiye'deki Meteorolojik koşullar bakımından helikopter için en dezavantajlı bölgelerden olan Doğu Karadeniz Bölgesinde, pilotları özellikle Zigana Dağı zorluyor.

Zigana Dağı genellikle sisli ve bulutlu olması sebebiyle meteorolojik şartlardan dolayı helikopter uçuşuna zaman zaman geçit vermezken Trabzon İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yusuf Eray Uslu, Trabzon'un helikopter kullanımı diğer illerden daha fazla olduğunu söyledi.

Şu ana kadar ulaştığımız hasta sayısı geçen seneki rakamı geçtik

Bu sene, şu ana kadar helikopter ambulansla 214 hastaya ulaşarak gerekli hastanelere naklini sağladıklarını kaydeden Uslu, "Bu yıl içerisinde helikopter ambulansla 214 hastaya ulaşılarak gerekli hastanelere nakillerini sağlandı. Toplamda 213 saat kadar da uçuşumuz oldu. Sadece Temmuz ayı içerisinde 48 hastamızı helikopter ile Trabzon merkez ve civardaki hastanelere naklini gerçekleştirmiş olduk. Of, Vakfıkebir, Araklı ilçelerinde iniş alanlarımız var. Of ve Vakfıkebir merkeze trafik yoğunluğu ve benzeri sebeplerle hasta transferi bakımından süre uzadığı için hava yoluyla daha kısa sürede alabiliyoruz. 17 dakikalık uçuşumuz söz konusu. 17 dakika içerisinde KTÜ Tıp Fakültesi ya da merkezdeki hastanelere hastaların transferlerini gerçekleştiriyoruz. Standart iniş alanları buralarda olduğu için ilimizde farklı ilçelerde de standart olabilirse oralara da hasta alma imkanımız olabilir. Bu yıl 16 Ağustos itibariyle 214 hasta aldık. Bunların 48'i Temmuz ayında, 16 Ağustos itibariyle de 13 hastanın naklini gerçekleştirdik. Bu sene biraz daha fazla, geçen senenin yıl toplamında 202 hastamız vardı şu an zaten o sayı aşılmış oldu. Meteorolojik koşullar da bu yıl çok olumsuz olmasına rağmen bu sayıya ulaştık. Helikopter ambulansla durumu kritik, hayati riski olan hastaları alıyoruz. En fazla kalp krizi, trafik kazaları, beyin kanamaları olan hastaları alıyoruz. Yeni doğan nakillerimiz olabiliyor" dedi.

17 bölge içinde ilk 5 sıradayız

Türkiye'de 17 bölge içinde ilk 5 sırada yer aldıklarını belirten Uslu, "Helikopter hizmeti, Türkiye'de 17 bölgede veriliyor. Bunlardan bir tanesi de bölge olarak Trabzon. Bölgemizde Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerine hizmet veriyoruz. Bu illerden talep geldiğinde hasta transferleri yapıyoruz. Trabzon'un helikopter kullanımı diğer illerden daha fazla. Bölgemiz Türkiye genelinde nüfus bakımından 2 milyonluk bir bölge. 7-8 milyonluk bölgeler var. Vaka sayısı bakımından önemli faktör. Helikopterde Meteorolojik koşullar çok önemli. Türkiye'deki Meteorolojik koşullar bakımından helikopter için en dezavantajlı yerlerden biriyiz. Çünkü yağış, bulut, sis sebebiyle ancak buna rağmen vaka sayılarımız bakımından Türkiye genelinde ilk 5 deki bölgelerden bir tanesiyiz. Mesafeler kısa olduğundan kısa sürede hastayı alıp hastaneye transfer etme şansımız var" diye konuştu.

Helikopter hizmeti çok özellikli bir hizmet

Helikopter hizmetinin çok özellikli bir hizmet olduğunu ifade eden Uslu, "Helikopter hizmeti çok özellikli bir hizmet. Dünyada her ülkede olan bir hizmet de değil. Ülkemizde 17 bölgede mevcut . Helikopter görerek uçuş yapmak durumunda dolayısıyla da sis, bulut gibi faktörlerin minimal olması lazım. Ayrıca rüzgar hava türbülansı gibi faktörler çok önemli. Dolayısıyla Meteorolojik koşullar helikopterin uçuşu için olmazsa olmaz güvenlik faktörü. Geceleri uçuş güvenlik gerekçesiyle söz konusu değil. Dolayısıyla hasta bir noktadan helikopter ambulans ile alınıp bir noktaya getirilecek. Her iki noktada hava güzel olsa dahi uçuş rotası seyri sefer üzerindeki herhangi bir noktada sis, bulut ve aşırı rüzgar söz konusu ise uçuş engel olabiliyor" dedi.

Zigana Dağı zor geçit veriyor

Pilotlar için en zor uçuş bölgesinin Zigana Dağı olduğuna dikkat çeken Uslu, "Buna en bariz örneği bölgemizden Trabzon Gümüşhane arasıdır. Gümüşhane'de, Trabzon'da hava açık olabiliyor ancak, helikopterin aşması gereken Zigana Dağı sisli ve bulutlu o mesafede o yükseklikte o sis bulut arasından geçiş mümkün olamayabiliyor. Bizim bölgemiz için çok büyük handikap oluşturuyor. Meteorolojik raporlar helikopter ekibi tarafından sürekli takip ediliyor. Devlet Hava Meydanlarıyla havacılık raporları paylaşılarak güvenli bir şekilde transfer sağlanmaya çalışılıyor. Bölgemizde dağlık yapı sebebiyle vadilerin bir çoğundan yüksek gerilim hatları geçiyor. Her ne kadar işaretlemeler olsa dahi helikopter ekibinin çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle kırsal kesimde elektrik, telefon telleri yol kenarlarındaki hatlar çok fazla. Böyle olunca iniş noktalarımız köylerimizde maalesef çok zor. Helikopter ambulans sadece ilçe merkezlerinde ya da ana karayolları üzerindeki noktalara inebiliyor ama yayla kesimleri daha uzak olmasına rağmen daha avantajlı. Çünkü ağaçsız, çimen düz zeminler bulmak çok mümkün. Bizim için 25 metre eninde 25 metre boyunda ancak etrafında iniş açısını kesmeyecek ağaç ve yüksek gerilim hattı olmayan yerlere inmemiz mümkün. Bu gibi yerleri yaylalarda kolaylıkla bulabiliyoruz ve bir çok hastamızı yaylalardan transfer etme şansımız olabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar
Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar
Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar
Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar

Toros Dağları, Helikopter, Trabzon, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar - Son Dakika


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