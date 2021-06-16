Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Genelkurmay Başkanı Davud'la görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Genelkurmay Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Üyesi Korgeneral Ebubekir Abdulkerim Davud ile görüştü.

Büyükelçi Kaygısız ile Davud, başkent Encemine'deki Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir araya geldi.

Karargahta askeri törenle karşılanan Kaygısız, görüşmede ikili iş birliği konularını ele aldı ve Çadlı askeri yetkilileri İDEF-2021 fuarına davet etti.

Davud ise Türkiye ile ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirterek, iki ülke arasında mesafeden bağımsız bir yakınlığın her zaman devam ettiğini söyledi.

Davud, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini belirtti.