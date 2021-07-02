Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çadlı bakanlarla eğitim alanındaki ilişkileri görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Kültür ve Çeşitliliğin Teşviki Bakanı Achta Djibrine Sy, Kamu Hizmeti, İstihdam ve Toplumsal İstişare Bakanı Brah Mahamat ve Yüksek Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Yenilik Bakanı Lydie Beassemda ile görüştü.

Görüşmelere Maarif Vakfı Çad Okulları Direktörü İbrahim Duman da katıldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasında eğitim alanında gelişmekte olan ilişkiler ele alındı.

Maarif Okullarının iki ülke arasında eğitim ve kültür köprüsü oluşturduğunu belirten Çadlı bakanlar, Türkiye'de yüksek öğrenim gören bin 500'e yakın Çadlı öğrencinin iki ülke arasındaki ilişkilerde gelecekte oynayacakları önemli rolü vurguladı.

Çadlı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere ilgisi gün geçtikçe artıyor. Maarif okulları da ana okulundan lise sona kadar sınıflarıyla kaliteli bir hizmet sunuyor.