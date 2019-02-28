Türkiye'nin Enerji Deposu Artvin

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Artvin ve ilçelerinde toplam 64 derenin ıslahını tamamladıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Artvin ve ilçelerinde toplam 64 derenin ıslahını tamamladıklarını bildirdi.



Aydın, yazılı açıklamasında, 2005 yılında hizmete alınan Muratlı Barajı ve HES, 2007 yılında tamamlanan Borçka Barajı ve HES ve son olarak 2012 yılında hizmete giren Deriner Barajı ve HES'in gurur duyulacak projeler arasına girdiğini kaydetti.



Deriner Barajı'nın mühendislik harikası olduğunu belirten Aydın, "Deriner Barajı 249 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanını taşımaktadır. Ayrıca sınıfında dünyada 6. yüksek barajdır. Barajın kurulu gücü 670 megavat, yıllık enerji üretimi ise 2,11 milyar kilovatsaattir. Üretilecek bu enerji Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ine ve Çoruh Havzasındaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise yüzde 14'üne denk gelmektedir. Deriner Barajı'nda 1 Ocak 2019'a kadar toplam 8,7 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup, karşılığında 2 milyar lira milli ekonomiye katkıda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.



Aydın, yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi olan Muratlı Barajı ile yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretecek Borçka barajları sayesinde milli ekonomiye 3 milyar 521 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.



Temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı ünvanına aday olan Yusufeli Barajı'nın temel atma merasiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Şubat 2013'te gerçekleştirildiğini anımsatan Aydın, "Baraj, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacaktır. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecektir. Milli ekonomiye yıllık yaklaşık 1,15 milyar lira katkı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Karadeniz Bölgesi'nin ülkenin en fazla yağış alan bölgesi olduğuna dikkati çeken Mevlüt Aydın, şunları kaydetti:



"Artvin için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz. Bu kapsamda Artvin ve ilçelerinde toplam 64 derenin ıslahını tamamladık. Böylece Artvin şehir merkezi, 116 meskun mahal ve 2 bin 969 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 2019 yılında 13 adet dere ıslah projesinde inşa çalışmaları devam etmekte olup, 60 dere ıslahı için de plan ve proje hazırlıklarımız devam ediyor."

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