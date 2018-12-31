Türkiye'nin enerji faturası azaldı
25 dakika önce
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu.
Türkiye
'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:30
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