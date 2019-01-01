Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Enerji İthalatı Faturası Kasım'da Yüzde 2,6 Azaldı

Türkiye'nin Enerji İthalatı Faturası Kasım'da Yüzde 2,6 Azaldı

42 dakika önce

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yılın on birinci ayında Kasım 2017’ye kıyasla yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 3 milyar 449 […]The post Türkiye’nin enerji ithalatı faturası Kasım’da yüzde 2,6 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye'nin Enerji İthalatı Faturası Kasım'da Yüzde 2,6 Azaldı, System.String[]
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yılın on birinci ayında Kasım 2017'ye kıyasla yüzde 2,6 azalarak 3 milyar 449 milyon 19 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 449 milyon 19 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın kasım ayında bu rakam 3 milyar 540 milyon 90 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,6'lık azalış oldu.

Öte yandan, kasımda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,21 azalarak 1 milyon 139 bin 27 tona düştü.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sektörel
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