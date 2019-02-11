Türkiye'nin Enflasyon Oranı En Yüksek Bölgesi Diyarbakır Oldu

Türkiye'nin enflasyon oranı en yüksek bölgesi Diyarbakır bölgesi oldu.

Türkiye'nin enflasyon oranı en yüksek bölgesi Diyarbakır bölgesi oldu. Türkiye'de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06, Diyarbakır bölgesinde ise yüzde 2,41 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise Türkiye'de yüzde 20,35, Diyarbakır Bölgesinde ise yüzde 25,17 olarak açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, TÜFE Türkiye'de 2019 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın içerisinde yer aldığı TRC2 bölgesinde ise bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,33 artış gerçekleşti.



Türkiye'de ocak ayında bir önceki aya göre TÜFE'nin en az artış gösterdiği bölge yüzde 0,46 ile Ankara ve yüzde 0,72 ile İstanbul oldu. En yüksek artış ise yüzde 2,41 ile Diyarbakır bölgesinde gerçekleşti.



Patlıcan enflasyon canavarı oldu



Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ise yüzde 100,97 artış oranıyla patlıcan oldu. Patlıcanı yüzde 80,49 ile ıspanak, yüzde 71,36 ile çarliston biber, yüzde 7,37 ile labaratuvar tahlil üretileri takip etti. Fiyatı düşen ürünlerin başını ise yüzde 21,20 oranıyla kadın ceketi çekti. Kadın ceketini yüzde 20,24 oranıyla erkek gömleği, yüzde 12,09 ile çocuk botu, yüzde 8,19 ile test kitabı ile yüzde 4,15 ile televizyon takip etti. - DİYARBAKIR

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