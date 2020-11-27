Türkiye'nin "ensiyez ekmeği" halk ekmek'ten - Son Dakika

Türkiye'nin "ensiyez ekmeği" halk ekmek'ten

27.11.2020 14:40
Türkiye'nin

Her geçen gün ürün çeşitliliğini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

Her geçen gün ürün çeşitliliğini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından Türkiye'nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeğini üretti. Sağlıklı ve uygun fiyatıyla Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday 'Ensiyez' adlı ekmek, Başkent Market ve Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazalarında satışa sunuldu.

Başkentlilere sağlıklı, hijyenik ve katkısız ekmek ile unlu mamuller üreten Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

AR-GE çalışmalarına yeni bir ivme kazandırarak ürün yelpazesini genişleten Ankara Halk Ekmek Fabrikası; normal, kepekli, çavdar, roll, fındıklı, şampiyon, köy ve glutensiz ekmekten sonra siyez ekmek üretti. Türkiye'nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeği "Ensiyez" raflarda yerini aldı.

Buğdayın atası ve protein deposu ekmek: 'ensiyez'

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayından sağlıklı ve protein zengini ekmeği Başkentliler için üretmeye başladı.

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan Ensiyez ekmek; ekşi mayalı, tam buğday unlu ve çavdarlı karışımıyla 350 gramlık ambalajlar halinde Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyatla satışa sunuldu.

Raf ömrü 5 gün olan siyezli ekmeğin protein zengini olduğunu vurgulayan Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu, yeni ekmek üretimi hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak halkımıza kaliteli, hijyenik, sağlıklı gıdalar üretmeye devam ediyoruz. Gerek mevcut ürünlerimizin kalitesini artırmak gerekse yeni ürünler üretmek üzere yaptığımız AR-GE çalışmalarına hız verdik ve bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucu Anadolu topraklarında geçmişte çok üretilen ve tüketilen siyez buğdayından ekşi mayalı, tam buğdaylı ve çavdarlı siyez ekmeğini üretip halkımızın beğenisine sunduk. Satışa sunulan ürünlerimiz vatandaşlarımızın kısa sürede beğenisini kazandı ve talep arttı. Mevcut ürettiğimiz 11 çeşit ekmeğe ilave olarak 12. çeşit olan siyez buğdaylı ekmeği herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum."

Siyez buğdayı unundan üretilen ekmeklerin en büyük özelliği, protein değerinin yüksek, glisemik indeksinin düşük olması. İçerisinde yüksek oranda siyez kullanılan ekmekler şeker hastaları başta olmak üzere sağlıklı beslenmeyi sevenlerin tercihleri arasında yer alıyor. - ANKARA

Türkiye'nin ensiyez ekmeği halk ekmek'ten
Türkiye'nin ensiyez ekmeği halk ekmek'ten
Türkiye'nin ensiyez ekmeği halk ekmek'ten

Halk Ekmek Fabrikası, Halk Ekmek, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'ensiyez ekmeği' halk ekmek'ten - Son Dakika


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