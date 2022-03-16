Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe katliamının 34. yılında anma mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe katliamının 34. yılında anma mesajı Açıklaması

16.03.2022 10:29
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe katliamının 34. yılında anma mesajı Açıklaması

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Halepçe kentinin Baas rejimi tarafından kimyasal silahlarla bombalanmasının 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Halepçe kentinin Baas rejimi tarafından kimyasal silahlarla bombalanmasının 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 Mart 1988'de Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırının "tarihte ve vicdanlarda kara bir leke olarak hatırlandığı" kaydedildi.

Baas rejiminin Halepçe'de binlerce sivili acımasızca katlettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bu canice saldırıdan kaçarak kendi topraklarına sığınan Kürt kardeşlerine kapılarını açarak yardım elini uzatmıştı. Bu büyük acıyı bugün de üzüntüyle hatırlıyoruz. 34. yıldönümünde Halepçe katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

YORUMLAR
500
Irak, 'milli güvenliğe zarar verdiği' gerekçesiyle İranlı analiste ekran yasağı getirdi Irak, 'milli güvenliğe zarar verdiği' gerekçesiyle İranlı analiste ekran yasağı getirdi Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Kimyasal, Türkiye, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe katliamının 34. yılında anma mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe katliamının 34. yılında anma mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement