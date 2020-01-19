Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dışişler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştü - Son Dakika

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dışişler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştü
6 saat önce
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışişler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile "Erbil-Ankara" ilişkilerini görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışişler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile "Erbil-Ankara" ilişkilerini görüştü.
AA muhabirine konuşan Karaçay, Erbil'deki görüşmede, bölgede meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Karaçay, Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkileri farklı yönleriyle ele aldıklarını söyledi.
Öte yandan Dizayi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karaçay ile ülkede meydana gelişmeler, Türkiye-IKBY ilişkileri ve bu ikili ilişkilerin nasıl güçlendirileceğini konuştuklarını kaydetti.
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