Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi.
Suriye rejimi, Rus askeri polisi ve YPG'nin ortak hareket ettiği Tel Rıfat da hedefler arasındaydı. Tel Rıfat yakınlarındaki Minnag Askeri Hava Üssü ateş altına alındı.
Neyrab Hava Üssü de TSK tarafından vuruldu. İdlib güneyindeki stratejik Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse'deki hedefler de çok namlulu roket sistemleriyle hedef alındı.
Bu operasyonlarda çok sayıda hava aracı ve tankın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı