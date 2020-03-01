Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

25 dakika önce

Türkiye'nin, Rusya ve İran desteğiyle İdlib'de ilerleyen Esed rejimine verdiği sürenin dolmasının ardından bölgede tansiyon gece 00.00'dan itibaren yükseldi. TSK, Suriye'nin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye başta olmak üzere Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Hava Üssü'nü ateş altına aldı.

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.

LAZKİYE'DEKİ HEDEFLERE OBÜS ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi.

TEL RIFAT'TAKİ HEDEFLER VURULUYOR

Suriye rejimi, Rus askeri polisi ve YPG'nin ortak hareket ettiği Tel Rıfat da hedefler arasındaydı. Tel Rıfat yakınlarındaki Minnag Askeri Hava Üssü ateş altına alındı.

ÇOK SAYIDA HAVA ARACI VE TANK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Neyrab Hava Üssü de TSK tarafından vuruldu. İdlib güneyindeki stratejik Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse'deki hedefler de çok namlulu roket sistemleriyle hedef alındı.

Bu operasyonlarda çok sayıda hava aracı ve tankın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı
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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:29 
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