Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

13.09.2022 14:18
Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uzun ile avukatları katıldı.

Davanın sona ereceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Uzun ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, örgüt içerisindeki konumu, görevi ve faaliyetlerini dikkate alarak sanık Uzun'a önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 6 yıl 10 ay 15 güne indiren heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır aranırken 31 Temmuz 2017'de tutuklanan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin raporu ile Şentürk Uzun'un yöneticisi olduğu YÖNETDER ile FETÖ/PDY bağlantısını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 1 yıl sonra da yakalandığı anlatılmıştı.

Sanığın yakalandığı adreste yapılan aramada, bilgisayarda yazılan arama esnasında yapılabilecekler başlıklı arkalı önlü talimatların yer aldığı bir kağıt ile Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben aramaya katılan kolluk görevlilerinin şikayet edilerek "görevi kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçunu işlediklerine dair 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ele geçirildiği belirtilmişti.

Kapatılan derneklere üye

Uzun'un OHAL Kararnamesi'yle kapatılan FETÖ/PDY bağlantılı derneklerden Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Vizesiz Avrupa Derneğine üye olduğu, Kaymakam Daire Başkanlığı ve son olarak Gana Büyükelçiliği görevlerinde bulunduğu ve daire başkanlığı döneminde TUSKON'un toplantılarına katıldığı ifade edilen iddianamede, Uzun'un 672 Sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın cep telefonunda 9 Kasım 2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY ana çatı soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yetkililerle irtibatlı olduğu belirtilerek Uzun'un ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği anlatılmıştı.

Uzun'un silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

YORUMLAR
500
Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı Gana'da 8 Çinli kaçak madenci yakalandı
Kaynak: AA

Şentürk Uzun, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Büyükelçi Şentürk Uzun'a FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement